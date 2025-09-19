مؤشر البورصة الكورية يتجاوز مستوى 3500 نقطة لأول مرة

Photo : YONHAP News

تجاوز مؤشر البورصة الكورية، "كوسبي"، مستوى 3500 نقطة لأول مرة على الإطلاق. جاء ذلك قبيل حلول فترة إجازة عيد الحصاد "تشوسوك"، حيث افتتحت البورصة الكورية تعاملات اليوم بارتفاع في مؤشرها بنسبة 2.02% مقارنة بيوم أمس، بتسجيل 3525 نقطة، ثم واصل المؤشر مكاسبه خلال جلسة اليوم ليتجاوز 3550 نقطة.وتعد هذه هي المرة الأولى التي يتجاوز فيها مؤشر "كوسبي" مستوى 3500 نقطة، سواء خلال التداولات اليومية أو عند الإغلاق.ويُعزى هذا الارتفاع القياسي إلى قوة بورصة نيويوك التي واصلت صعودها لأربع جلسات تداول متتالية، ما عزز معنويات المستثمرين في السوق الكورية. كما قاد المستثمرون الأجانب موجة الصعود من خلال الشراء الصافي الكبير للأسهم الكورية.ومن المثير للاهتمام أن احتمال إغلاق الحكومة الفيدرالية الأمريكية كان عاملا إيجابيا للسوق الكورية، حيث أدت التوقعات بأن يؤدي هذا الإغلاق إلى تباطؤ اقتصادي، وبالتالي زيادة الضغط على تخفيض سعر الفائدة الأساسي، إلى تأثير إيجابي على أسعار الأسهم.وعلى صعيد القطاعات، سجل قطاع الكهرباء والإلكترونيات أداء قويا، كما ارتفعت أسهم قطاعات الأجهزة الطبية والدقيقة والتوزيع والتجارة.وخلال جلسة اليوم، سجلت أسهم شركتي "سام سونغ" للإلكترونيات و"إس كيه هاينكس" مستويات قياسية بلغت 90 ألف وون، و400 ألف وون، على التوالي.