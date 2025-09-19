الرئيس الكوري يتعهد ببذل جهود لحماية حقوق وسلامة الكوريين في الخارج

Photo : YONHAP News

تعهد الرئيس الكوري الجنوبي "لي جيه ميونغ" بأن تضاعف حكومته من جهودها لحماية حقوق وسلامة المواطنين الكوريين المقيمين في الخارج.جاء ذلك في كلمة وجهها الرئيس للاحتفال السنوي التاسع عشر بـ"يوم الكوريين العالميين"، الذي أُقيم اليوم في أحد الفنادق في سيول، حيث قال إن الحكومة الكورية لن تدخر أي دعم عملي، بما في ذلك التعليم والثقافة والشبكات المهنية، من أجل ضمان نمو الأجيال القادمة من الكوريين المغتربين كقادة عالميين، مع الحفاظ على هويتهم الوطنية.وأضاف الرئيس لي أنه سيسعى إلى تجميع الآراء بحكمة بناء على توافق مجتمعي لحل مسألة تخفيض سن الحصول على الجنسية المزدوجة، وهي مسألة طالما كانت محط آمال الجاليات الكورية في الخارج.كما أكد على أن حكومته ستسعى لاتخاذ إجراءات بأقصى سرعة ممكنة لضمان أن يتمكن مواطنو جمهورية كوريا المقيمون في الخارج من ممارسة حقهم في التصويت بسهولة في أقرب مكان لهم، اعتمادا على مختلف الوسائل المتاحة.وبالإضافة إلى ذلك، وعد الرئيس بتقديم الدعم لتشكيل المنظمات الذاتية مثل جمعيات الكوريين في الخارج، وتعزيز الوظائف القنصلية للبعثات الدبلوماسية.وقال الرئيس إن هؤلاء المغتربين هم الأبطال الحقيقيون الذين حققوا إنجازات جمهورية كوريا الجنوبية المبهرة على مدار الـ120 عاما الماضية.