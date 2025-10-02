المبعوث الرئاسي الكوري يسلم رسالة من الرئيس لي إلى الرئيس المصري

Photo : YONHAP News

صرحت وزارة الخارجية الكورية بأن النائب البرلماني عن الحزب الديمقراطي الحاكم "بارك بوم كيه" زار مصر بصفته مبعوثا خاصا من الرئيس الكوري "لي جيه ميونغ" خلال الفترة من التاسع والعشرين من سبتمبر وحتى الثاني من أكتوبر الجاري، حيث أجرى لقاءات مع عدد من كبار المسؤولين المصريين.وخلال لقائه بالرئيس المصري "عبد الفتاح السيسي" يوم الثلاثين من سبتمبر، دعا "بارك" إلى توسيع وتعزيز التعاون بين سيول والقاهرة ليس فقط في المجالات التقليدية، مثل الصناعات التحويلية والبنية التحتية والثقافة، بل وأيضا في القطاعات الجديدة ، بما في ذلك الصناعات الدفاعية والذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة.ومن جانبه، أعرب الرئيس المصري "السيسي" عن إعجابه العميق بالمسار الذي شهدته كوريا الجنوبية مطلع هذا العام نحو استعادة الديمقراطية، وقدم التهنئة على انطلاق حكومة قائمة على سيادة الشعب في كوريا.وأضاف "السيسي" أن الدمج بين المزايا الجغرافية التي تتمتع بها مصر، وشبكة اتفاقياتها الواسعة للتجارة الحرة، والتقنيات المتقدمة التي تمتلكها كوريا الجنوبية، سيكون له تأثيرات إيجابية كبيرة، مؤكدا أن الحكومة المصرية ستقدم دعما للشركات الكورية التي ترغب في التقدم إلى السوق المصرية.وفي أثناء زيارته لمصر، أجري المبعوث الرئاسي الكوري "بارك" محادثات مع عدد من كبار المسؤولين المصريين، بمن فيهم وزير الخارجية "بدر عبد العاطي"، ورئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب "كريم درويش"، ورئيس هيئة قناة السويس "أسامة منير محمد ربيع".