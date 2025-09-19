الولايات المتحدة واليابان ترتبان زيارة ترامب لطوكيو في أواخر أكتوبر

Photo : YONHAP News

تبين أن الحكومتين الأمريكية واليابانية ترتبان زيارة للرئيس الأمريكي"دونالد ترامب" إلى اليابان خلال الفترة من السابع والعشرين وحتى التاسع والعشرين من شهر أكتوبر الجاري قبل حضوره قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ، "آبيك"، في مدينة كيونغ جو في كوريا الجنوبية.ونقل تقرير نشرته صحيفة "يوميوري" اليومية اليابانية اليوم الجمعة عن مصادر حكومية يابانية قولها إنه من المتوقع انعقاد قمة أمريكية يابانية يوم الثامن والعشرين من أكتوبر.وأضافت الصحيفة أن حكومتي البلدين تنسقان أيضا جدول لقاء بين الرئيس"ترامب" وأسر الضحايا اليابانيين الذين اختطفتهم كوريا الشمالية.وأضاف التقرير أن الجانبين سيؤكدان خلال القمة على تعزيز قوة الردع للتحالف الأمريكي الياباني، كما سيبحثان سبل التعامل المشترك مع الصين.