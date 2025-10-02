الذهاب إلى القائمة الذهاب إلى النص

سيول تعرض اقتراحا منقحا على واشنطن بشأن مفاوضات التعريفات الجمركية

Write: 2025-10-03 12:11:27Update: 2025-10-03 15:53:57

سيول تعرض اقتراحا منقحا على واشنطن بشأن مفاوضات التعريفات الجمركية

Photo : YONHAP News

قال المكتب الرئاسي الكوري أمس الخميس إن كوريا الجنوبية عرضت اقتراحا معدلا على الجانب الأمريكي بشأن خطة تشغيل مبلغ 350 مليار دولار من الاستثمارت التي ستضخها كوريا الجنوبية في الولايات المتحدة، وأنها تنتظر الرد من الجانب الأمريكي.
وكان "كيم يونغ بوم" كبير مساعدي الرئيس الكوري للشؤون السياسية قد صرح بأن الحكومة الكورية أرسلت نسخة منقحة من مذكرة التفاهم بشأن صندوق الاستثمار الكوري في الولايات المتحدة إلى الجانب الأمريكي.
ورفضت المتحدثة باسم المكتب الرئاسي الكوري "كانغ يو جونغ" في إحاطة صحفية أمس الخميس الكشف عن تفاصيل الاقتراح المنقح، مشيرة إلى أن التفاصيل لا تزال قيد النقاش مع الجانب الأمريكي.
وأضافت أن الحكومة الكورية ستسعى لإعداد حلول تفيد كلا البلدين نظرا لأن النقاش يجري مع الأخذ في الاعتبار سيناريوهات مختلفة.
