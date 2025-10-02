8.5 مليار دولار صادرات كوريا من مستحضرات التجميل في الأرباع الثلاثة الأولى من هذا العام

Photo : YONHAP News

قال تقرير صادر عن هيئة سلامة الأغذية والأدوية في كوريا الجنوبية إن قيمة الصادرات الكورية من مستحضرات التجميل خلال الأرباع الثلاثة الأولى من هذا العام قد بلغت حوالي 12 تريليون وون، أي ما يعادل 8.5 مليار دولار، بزيادة نسبتها 14.9% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.وأشار التقرير إلى أن قيمة صادرات مستحضرات التجميل في الربع الثالث من هذا العام بلغت 3.02 مليار دولار، بزيادة نسبتها 17.5% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.وحسب الدول، جاءت الولايات المتحدة في المرتبة الأولى من حيث قيمة صادرات مستحضرات التجميل خلال الأرباع الثلاثة الأولى من هذا العام بـ1.67 مليار دولار، وتلتها كل من الصين واليابان بـ1.58 مليار دولار و0.82 مليار دولار على التوالي.تجدر الإشارة إلى أن قيمة صادرات مستحضرات التجميل للولايات المتحدة شهدت زيادة بمعدل يزيد عن ضعفين خلال السنوات الخمس الماضية.أما قيمة الصادرات إلى الصين فقد انخفض بنسبة 11.7% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، لتحتل الصين المرتبة الثانية في هذا المجال بعد الولايات المتحدة.