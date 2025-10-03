سام سونغ وإس كي توقعان مشاركة واسعة النطاق مع أوبن إيه آي في الذكاء الاصطناعي

Photo : YONHAP News

أعلنت مجموعة سام سونغ ومجموعة إس كي عن إبرام اتفاقيات مشاركة واسعة النطاق مع شركة "أوبن إيه آي" الأمريكية للذكاء الاصطناعي، في إطار خطة الشركة الأمريكية لبناء حواسيب عملاقة ومراكز بيانات على نطاق عالمي.ووقعت سام سونغ و"أوبن إيه آي" خطاب نوايا خلال حفل أقيم في مقر مجموعة سام سونغ في منطقة "صو تشو" في سيول أول من أمس الأربعاء، تعهدت بموجبه الشركتان بالتعاون في مجالات أشباه الموصلات والحوسبة السحابية ومراكز البيانات. وبموجب الاتفاقية، ستوفر شركة سام سونغ للإلكترونيات شرائح ذاكرة عالية الأداء ومنخفضة الطاقة، كما ستقوم سام سونغ إس دي إس بتصميم وتشغيل مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، وستعمل شركتا سام سونغ سي & تي وسام سونغ للصناعات الثقيلة على إنشاء مرافق عالمية، بما في ذلك مراكز عائمة بحرية. وفي سياق منفصل، أشرف "تشي تيه وان" رئيس مجلس إدارة مجموعة "إس كي" و"سام ألتمان" الرئيس التنفيذي لشركة "أوبن إيه آي"، على توقيع مذكرة تفاهم في سيول تتناول توريد شرائح ذاكرة عالية النطاق الترددي، وإنشاء مركز بيانات مخصص للذكاء الاصطناعي في المنطقة الجنوبية الغربية من كوريا. وسوف تكون شركة "إس كي هاينكس" شريكا في مجال الذاكرة لمشروع "ستار غيت" الأمريكي العملاق للذكاء الاصطناعي، بطاقة إنتاجية تصل إلى 900 ألف رقاقة "دي رام" شهريا، وستقوم شركة "إس كي تيليكوم" ببناء وتشغيل مركز بيانات "أوبن إيه آي" في كوريا. وتخطط الشركتان للتعاون في مجال الحوسبة والذكاء الاصطناعي للاستخدام المؤسسي والاستهلاكي على حد سواء.