كوريا تحتفل بيوم هان غُل الـ579 بفعاليات تذكارية

Photo : YONHAP News

ستحتفل كوريا الجنوبية بيوم الحروف الكورية، هان غُل، الـ579، بفعاليات ستقام تكريما للملك سيجونغ مخترع الأبجدية الكورية.وأعلنت وزارة الثقافة والرياضة والسياحة الكورية أنها ستقيم حفل تكريم بالزهور في ساحة "كوانغ هوا مون" في وسط سيول، أمام تمثال الملك سيجونغ، في صباح يوم 9 أكتوبر، إحياء لذكرى إدخال الملك نظام الكتابة الكوري. كما ستستضيف جمعية اللغة والمعلومات الكورية فعالية عبر الإنترنت بعنوان "أنا أحب هان غُل"، حيث يمكن للمواطنين تزيين الحروف الكورية بأنماط زهرية. ويمكن للمشاركين اختيار الزهور، بما في ذلك: السوسن كرمز للحكمة، والأقحوان كرمز للاحترام، ودوار الشمس كرمز للامتنان والنور، من أجل خلق رسالة زهرية مميزة.وسوف يستمر المعرض التفاعلي حتى يوم 18 أكتوبر، ويمكن الوصول إليه عبر الموقع الإلكتروني للفعالية: https://sejong.plainkorean.kr