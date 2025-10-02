واشنطن تشدد على تصدي قواتها في كوريا لتهديدات الصين وكوريا الشمالية

Photo : YONHAP News

أكد وزير الجيش الأمريكي "دانييل دريسكول" الذي زار كوريا الجنوبية مؤخرا، على أن مهام القوات الأمريكية المتمركزة في كوريا الجنوبية هي الاستجابة للتهديدات من قبل كل من الصين وكوريا الشمالية.جاء ذلك في مؤتمرصحفي عقده دريسكول أول من أمس الأربعاء في معسكر "كامب هامفريس" الأمريكي في مدينة "بيونغ تيك" في كوريا الجنوبية، حيث قال ردا على سؤال حول ما إذا كانت المهام الرئيسية للقوات الأمريكية المتمركزة في كوريا الجنوبية هي مواجهة الصين أم كوريا الشمالية، إن كلا منهما يشكل تهديدا أساسيا.وترتبط تصريحات "دريسكول" بتوسيع المرونة الاستراتيجية للقوات الأمريكية المتمركزة في كوريا الجنوبية، لتشمل مهامها الردع ضد كوريا الشمالية ومراقبة الصين، إضافة إلى نشر تلك القوات في مضيق تايوان في حالة الطوارئ.ومن جانبه، قال الجنرال "ويليام تايلور" القائم بأعمال قائد القوات الأمريكية الثامنة في كوريا الجنوبية إن مهام التحالف هي الحفاظ على أقوى وأحدث القوات لضمان القدرة على مواجهة أي تهديد في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، وفقا لمعاهدة الدفاع المتبادل.