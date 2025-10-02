رئيس الوزراء يؤكد أن القيم التي أظهرها الشعب خلال أزمة التمرد تجسد روح الإنسانية

Photo : YONHAP News

احتفلت كوريا الجنوبية بذكرى يوم التأسيس الوطني في مراسم احتفال أقيمت اليوم الجمعة في مركز الملك سيجونغ الثقافي في سيول.وحضر مراسم الاحتفال أكثر من 1200 من كبار المسؤولين الحكوميين، وممثلي الأحزاب السياسية والدوائر الدينية، والبعثات الدبلوماسية المعتمدة في كوريا، إلى جانب ممثلين من مختلف القطاعات والمواطنين.وقال رئيس الوزراء "كيم مين سوك" في كلمة ألقاها أمام الاحتفال إن القيم التي أظهرها الشعب الكوري خلال أزمة التمرد، من حيث الإنسانية والتعايش والسلام، تمثل روح الإنسانية، موضحا أن الشعب التزم بالقانون والنظام، ودافع عن الديمقراطية عند مواجهة الأحكام العرفية والتمرد غير الدستوري وغير القانوني.وقال إن في هذا العصر الذي يشهد فيه العالم اضطرابات هائلة، مثل أزمة تغير المناخ، وأزمة الإسكان، والأزمات الجيوسياسية، والتحولات الكبرى في الذكاء املاصطناعي، تتألق روح الإنسانية بشكل أكثر من أي وقت مضى.وأكد رئيس الوزراء "كيم" أن التحدي في عصرنا هذا هو تحويل نموذج إدارة الدولة ليكون مركزا على أفراد الشعب، وضبط معايير تنفيذ السياسات الوطنية وفقا لمعايير المواطنين.كما أكد أن الحكومة ستعمل على تعزيز الوحدة الوطنية واستعادة حياة المواطنين، وأنها سوف تتعاون مع المجتمع الدولي على أساس من الثقة المتينة من أجل فتح آفاق عصر جديد.وأضاف أن الحكومة الكورية سوف تستمع إلى آراء المواطنين على نطاق واسع، وستمضى قدما في سياسة شاملة تجمع بين مختلف وجهات النظر.