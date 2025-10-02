معدلات تأييد الرئيس لي ترتفع إلى 53.5%

Photo : YONHAP News

شهدت معدلات تأييد الرئيس الكوري "لي جيه ميونغ" ارتفاعا لأول مرة بعد أن هبطت لثلاثة أسابيع متتالية.ووفقا لنتائج استطلاع للرأي أجرته شركة "ريال ميتر" خلال الفترة من التاسع والعشرين من سبتمبر وحتى الثاني من أكتوبر على 2017 من المواطنين الكوريين، بلغت معدلات تأييد الرئيس "لي" 53.5%، بارتفاع نسبته 1.5% مقارنة بالأسبوع الأسبق.وبلغت معدلات المعارضة 43.3%، بانخفاض قدره 0.8% مقارنة بالأسبوع الأسبق.ويبلغ هامش الخطأ في هذا الاستطلاع زائد أو ناقص 2.2%.وفي استطلاع آخر للرأي تم إجراؤه يومي الأول والثاني من أكتوبر على 1008 من المواطنين الكوريين، بلغت معدلات تأييد الحزب الديمقراطي الحاكم 47.2%، بارتفاع نسبته 3.9% مقارنة بالأسبوع الأسبق، فيما انخفضت معدلات تأييد حزب قوة الشعب المعارض الرئيسي بنسبة 2.4%، لتصل إلى 35.9%.ويبلغ هامش الخطأ في هذا الاستطلاع زائد أو ناقص3.1%.