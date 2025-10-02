سيول وواشنطن ترتبان لزيارة ترامب لمدة يومين

Photo : YONHAP News

في ظل التحضيرات لعقد قمة أمريكية صينية على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ ،"آبيك"، في مدينة كيونغ جو، ترتب الحكومتان الكورية والأمريكية لزيارة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" إلى كوريا الجنوبية يوم التاسع والعشرين من أكتوبر الجاري.وقد تم الإعلان عن زيارة "ترامب" إلى كوريا الجنوبية بشكل رسمي يوم التاسع عشر من سبتمبر الماضي، حيث كتب "ترامب" على وسائل التواصل الاجتماعي أنه سيلتقي بالرئيس الصيني "شي جين بينغ" خلال قمة "آبيك" في مدينة كيونغ جو.وتبين أن "ترامب" سيصل إلى كوريا الجنوبية يوم التاسع والعشرين من أكتوبر في زيارة تستغرق يوما واحدا أو يومين، بعد حضوره قمة آسيان في ماليزيا، وزيارته إلى اليابان لمدة 3 أيام.وفي هذه الحالة، يبدو أنه من المرجح عدم حضوره حفل افتتاح قمة "آبيك"يوم الحادي والثلاثين من أكتوبر، وجلستها العامة يوم الأول من أكتوبر.ومن جانبه، قال حاكم مقاطعة شمال كيونغ سانغ "لي تشول او" إن القائم بأعمال السفير الأمريكي "جوزيف يون" أكد في مكالمة هاتفية أن "ترامب" سيزور كوريا يوميْ التاسع والعشرين والثلاثين من أكتوبر.وفي أثناء إقامة "ترامب" في كوريا، سيعقد قمة مع نظيره الصيني "شي جين بينغ"، ويجري لقاء مع الرئيس الكوري "لي جيه ميونغ".