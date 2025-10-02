منتخب كوريا الجنوبية لكرة القدم تتأهل لدور الـ16 في كأس العالم للشباب للمرة الرابعة

Photo : YONHAP News

استطاعت كوريا الجنوبية التأهل لدور الـ16 في بطولة كأس العالم لكرة القدم للشباب تحت 20 عاما للمرة الرابعة على التوالي، وذلك بعد فوز إسبانيا على البرازيل ضمن المجموعة الثالثة، وانتصار أستراليا على كوبا ضمن المجموعة الرابعة.وتشارك في بطولة كأس العالم للشباب 24 دولة، وقد تم تقسيمها إلى 6 مجموعات تضم كل منها 4 دول.وبعد انتهاء دور المجموعات، يتأهل إلى دور الـ16 الدولتان اللتان تحتلان المركزين الأول والثاني من كل مجموعة، إضافة إلى أفضل 4 دول تحتل المركز الثالث في المجموعات.وأنهى منتخب كوريا الجنوبية دور المجموعات ضمن المجموعة الثانية، والذي اختتم يوم الرابع من أكتوبر، محققا فورا واحدا وتعادلا واحدا وخسارة واحدة برصيد 4 نقاط ليحتل المركز الثالث في المجموعة، وبالتالي لم يتمكن من حجز بطاقة التأهل المباشر لدور الـ16، واضطر لانتظار نتائج المباريات في المجموعات الأخرى.وسوف يلتقي المنتخب الكوري مع نظيره المغربي الذي احتل المركز الأول في المجموعة الثالثة يوم العاشر من أكتوبر.