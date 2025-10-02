الطرق السريعة الكورية تشهد ازدحاما شديدا في عيد تشوسوك

Photo : YONHAP News

تشهد الطرق السريعة في مختلف أنحاء كوريا الجنوبية ازدحاما شديدا اليوم الاثنين الذي يصادف عيد الحصاد، تشوسوك، مع زيادة حركة المركبات المتجهة إلى المقابر والنزهات، إضافة إلى السيارات العائدة إلى العاصمة بعد قضاء العطلة في القرى.ومن المتوقع أن تستغرق الرحلة على الطرق السريعة من بوسان إلى سيول 9 ساعات و50 دقيقة، ومن كوانغ جو 8 ساعات و20 دقيقة، ومن ديجون 4 ساعات و10 دقائق، ومن كانغ ننغ 6 ساعات.أما من سيول فمن المتوقع أن تستغرق الرحلة بالسيارة إلى بوسان 9 ساعات و40 دقيقة، وإلى كوانغ جو 7 سارعات و40 دقيقة، وإلى ديجون 4 ساعات و50 دقيقة، وإلى كانغ ننغ 5 ساعات و10 دقائق.وتوقعت مؤسسة الطرق السريعة الكورية أن تتحرك اليوم حوالي 6.67 مليون سيارة في جميع أنحاء البلاد.ومن المتوقع أن يصل ازدحام الطرق السريعة المتجهة لسيول إلى ذروته في الساعة الخامسة من مساء اليوم.ومن المرجح أن يصعب على معظم المناطق رؤية قمر الحصاد المكتمل اليوم بسبب الأمطار والغيوم.