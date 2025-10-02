الذهاب إلى القائمة الذهاب إلى النص

الرئيس لي يؤكد أنه سيبذل قصارى جهده لتحسين معيشة الشعب

Write: 2025-10-06 12:31:16Update: 2025-10-06 14:39:49

الرئيس لي يؤكد أنه سيبذل قصارى جهده لتحسين معيشة الشعب

Photo : YONHAP News

بمناسبة أول عيد تشوسوك منذ تنصيبه، أعرب الرئيس الكوري "لي جيه ميونغ" عن عزمه بذل أقصى الجهود في إدارة شؤون الدولة من أجل تحسين معيشة جميع المواطنين وجعل حياتهم أكثر رخاء.
وفي رسالة تهنئة نشرها بمناسبة عيد الحصاد، "تشوسوك"، على وسائل التواصل الاجتماعي أول من أمس السبت، قال الرئيس "لي" إنه من المفترض أن يكون عيد "تشوسوك" حدثا نتمنى فيه عاما وفير الخير ونحلم فيه بمستقبل أفضل، ولكن من الصعب الاكتفاء بالفرح فقط، بينما لا تزال معاناة الشعب المعيشية كبيرة.
وأضاف  أنه بصفته رئيسا يتحمل مسؤولية حياة المواطنين، يشعر بثقل هائل من المسؤولية، مؤكدا أنه سيبذل قصارى جهده في إدارة شؤون الدولة لتخفيف أعباء أفراد الشعب الذين يعانون من حياة صعبة، ولجعلمعيشة الجميع أكثر رخاء.
وشدد "لي" على أنه لن يدخر أي جهد لضمان تحقق البلاد والصناعات فيها قفزة جديدة، معربا عن يثقته من أن البلاد ستتجاوز أي صعوبة بفضل إرادة الشعب الموحدة وتطلعاته نحو غد أفضل.
