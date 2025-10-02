الذهاب إلى القائمة الذهاب إلى النص

كوريا الجنوبية ترحب بالتقدم نحو وقف الحرب في غزة

Write: 2025-10-06 12:47:14Update: 2025-10-06 13:02:06

كوريا الجنوبية ترحب بالتقدم نحو وقف الحرب في غزة

Photo : KBS News

أعربت حكومة كوريا الجنوبية عن ترحيبها بالتقدم الذي أحرزته خطة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بشأن إنهاء النزاع في قطاع غزة، وذلك بعد إعلان حركة "حماس" قبولها المشروط لتلك الخطة.
 وأضافت الحكومة في بيان أصدره المتحدث باسم وزارة الخارجية الكورية أول من أمس السبت أنها تحث جميع الأطراف المعنية على الاتفاق سريعا على تنفيذ الخطوات التالية، حتى يسهم هذا التقدم في التوصل إلى هدنة في قطاع غزة، وإطلاق سراح جميع الرهائن، وتحسين الوضع الإنساني في المنطقة.
وأكد البيان استمرار سيول في المشاركة بنشاط في الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز السلام في الشرق الأوسط.
وكان الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" ورئيس الوزراء الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو" قد كشفا عن خطة لإنهاء الحرب في غزة، ودعيا "حماس" لإطلاق سلاح جميع الرهائن الإسرائيليين.
ومن جانبها، قالت "حماس" في بيان أصدرته يوم الجمعة إنها سلمت ردها على خطة "ترامب" بشأن غزة، معلنة موافقتها على تسليم جميع الأسرى الإسرائيليين الأحياء وجثامين الأموات منهم.
