كوريا الشمالية تُقيم معرضا دفاعيا للعام الثالث على التوالي

Photo : KCNA / Yonhap News

أقامت كوريا الشمالية معرضها الدفاعي السنوي للعام الثالث على التوالي، مُسلِّطة الضوء على أحدث التطورات في أنظمة أسلحتها. وقال تقرير نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أمس الأحد إن معرض "تطوير الدفاع 2025" افتُتح في بيونغ يانغ يوم السبت.وفي كلمته الافتتاحية، قال الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون إن المعرض يُبرز أحدث إنجازات المشروعات الرئيسية التي تهدف إلى تحديث وتعزيز القدرات العسكرية للبلاد، والتي يشكل الردع النووي أساسها.وانتقد كيم الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية لإجراء تدريبات مشتركة بناء على إرشادات العمليات النووية، ولتوسيع أصولهما الدفاعية في كوريا الجنوبية وفي جميع أنحاء المنطقة.وأضاف أن كوريا الشمالية تراقب عن كثب نشر الولايات المتحدة لأصول هجومية واستطلاعية استراتيجية في شبه الجزيرة الكورية وما حولها. وأضاف كيم أن كوريا الشمالية اتخذت "إجراءات واضحة" ردا على ذلك، مشيرا إلى أنه مع تزايد الوجود العسكري الأمريكي في كوريا الجنوبية، يتزايد أيضا القلق الاستراتيجي لبيونغ يانغ، وأنه تم تخصيص أصول خاصة لمعالجة أهداف رئيسية ذات أهمية.