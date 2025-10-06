شركات كورية تواجه فاتورة قانونية بأكثر من 36 مليار وون بسبب نزاع في الإمارات

Photo : YONHAP News

من المتوقع أن تنفق شركتا الطاقة الحكوميتان في كوريا الجنوبية أكثر من 30 مليار وون كرسوم قانونية في دعوى قضائية مرفوعة ضد بعضهما البعض بسبب نزاع على مدفوعات مرتبطة بمشروع محطة الطاقة النووية في دولة الإمارات العربية المتحدة.ووفقا لبيانات مقدمة إلى النائب البرلماني "كيم دونغ آه" من الحزب الديمقراطي الحاكم، ستتكبد شركة كوريا للطاقة الكهربائية، كيبكو، وشركة كوريا للطاقة المائية والنووية، تكاليف قانونية مجتمعة قدرها 36.8 مليار وون للقضية الجارية في محكمة لندن للتحكيم الدولي. ومن المتوقع أن تنفق كيبكو 14 مليار وون، بينما ستنفق شركة كوريا للطاقة المائية والنووية 22.8 مليار وون.وقد حصلت كوريا الجنوبية على عقد بناء محطة الطاقة النووية في الإمارات العربية المتحدة في عام 2009، بقيمة 22.6 تريليون وون. وبعد اكتمال المشروع العام الماضي، دخلت شركة كيبكو، المقاول الرئيسي، وشركة كوريا للطاقة المائية والنووية، المسؤولة عن خدمات الدعم التشغيلي، مرحلة التسوية النهائية. وفي مايو، تقدمت شركة كوريا للطاقة المائية والنووية بطلب تحكيم في لندن، مطالبة بتعويضات قدرها مليار دولار تقريبا كتكاليف إضافية، مشيرة إلى التأخيرات وأوامر العمل الإضافية الصادرة عن كل من الإمارات العربية المتحدة وكيبكو. ومن ناحية أخرى، تؤكد شركة كوريا للطاقة الكهربائية أن أولويتها، في إطار "فريق كوريا"، هي استرداد أي تكاليف إضافية مباشرة من دولة الإمارات العربية، وهو ما أدى إلى طريق مسدود بين الشركة الأم والشركة التابعة لها.