السفيرة الكورية الجديدة لدى واشنطن تؤكد على تعزيز التحالف الكوري الأمريكي

Photo : YONHAP News

صرحت وزيرة الخارجية الكورية الجديدة لدى الولايات المتحدة "كانغ كيونغ هوا" بأنها ستعمل على تطوير وتعزيز التحالف الكوري الأمريكي، مشيرة إلى أن الدبلوماسية البراغماتية للحكومة الكورية الجديدة تقوم على أساس هذا التحالف المتين.ووفقا للسفارة الكورية الجنوبية في الولايات المتحدة، قالت السفيرة كانغ في حفل تنصيبها الذي أقيم أمس في مقر السفارة في واشنطن، إن الحكومة الكورية تقوم على أساس السيادة الشعبية، حيث تعتبر الشعب مالكا لها، وتضع الأولوية العليا في تحسين جودة حياته بالديمقراطية والعقلانية والعملية، وتمتد هذه الفلسفة الوطنية أيضا إلى المجال الدبلوماسي.وأضافت أن الحكومة الكورية ستستجيب بيقظة للتحديات العالمية المتعددة اعتمادا على الدبلوماسية البراغماتية المتمركزة على المصلحة الوطنية، مؤكدة على أن هذه الدبلوماسية تقوم على أساس التحالف الكوري الأمريكي.وأشارت إلى أن التحالف بين البلدين قد تجاوز مجرد التحالف العسكري على مدى العقود السبعة الماضية، حيث تطور إلى تحالف استراتيجي شامل موجه نحو المستقبل ويتركز على ثلاثة أسس، هي: الأمن والاقتصاد والتكنولوجيا المتقدمة، معربة عن عزمها على العمل على تطوير هذا التحالف، وتعزيز التواصل والتعاون مع مختلف الأوساط الأمريكية، بما في ذلك الحكومة والكونغرس والأوساط الأكاديمية ووسائل الإعلام، إلى جانب تعزيز التعاون مع الجالية الكورية داخل الولايات المتحدة.