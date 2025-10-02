الرئيس لي جيه ميونغ يشارك في برنامج ترفيهي للترويج للطعام الكوري

Photo : YONHAP News

تم بث حلقة خاصة من برنامج "رجاءً اعتني بثلاجتي" في قناة "جيه تي بي سي" بمشاركة الرئيس الكوري "لي جيه ميونغ" وزوجته "كيم هيه كيونغ" بمناسبة عيد الحصاد، تشوسوك، مساء أمس الاثنين.وتعد هذه هي المرة الأولى التي يظهر فيها الرئيس لي في برنامج ترفيهي منذ توليه منصبه.وأوضح المكتب الرئاسي أن التسجيل المسبق للحلقة تم يوم 28 من سبتمبر الماضي بهدف الترويج للطعام الكوري.وفي بداية البرنامج وجّه الرئيس لي تحية قال فيها إن أول ما يتبادر إلى الذهن عند ذكر تشوسوك هو الوفرة والخير، متمنيا لجميع المواطنين الكوريين عيدا سعيدا. وفيما يتعلق بمشاركته في البرنامج، أوضح الرئيس أن الثقافة هي أصل مهم للوطن، ورغم أهمية الكي بوب والدراما الكورية، فإن الجوهر الحقيقي هو الطعام، حيث إن الطعام يتميز بالاستدامة، لأن الأذواق الغذائية بمجرد أن تثبت لا تتغير بسهولة، ولذلك فإن مجال الطعام لديه إمكانات صناعية كبيرة.كان الهدف من ظهور الرئيس لي هو المساعدة في التعريف بالطعام الكوري الذي يمتلك هذه المزايا للمشاهدين حول العالم، والمساهمة في نهاية المطاف في تصدير الطعام الكوري إلى الخارج.