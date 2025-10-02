الزعيم الكوري الشمالي يهنئ الرئيس الروسي بعيد ميلاده

Photo : YONHAP News

قال تقرير نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية إن الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" بعث برسالة تهنئة إلى الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" بمناسبة عيد ميلاده، حيث قال إن روسيا تتمتع بنظام سياسي متين وقوة وطنية صلبة تحت القيادة الحكيمة والتفاني الوطني للرئيس الروسي، بحيث تظهر كقوة كبرى تقود عملية إنشاء عالم جديد متعدد الأقطاب.وأكد كيم على ثقته التامة بأن علاقات التحالف بين البلدين، اللذين يمرّان بفترة ازدهار كبرى، ستستمر دون تغيير، مدعومة بعلاقات الصداقة الدافئة والروابط الوثيقة بين قائديْ البلدين، وأنها ستدفع بقوة التوسعَ الشامل للعلاقات الثنائية وستقدم إسهاما كبيرا في إقامة نظام عالمي عادل ومتعدد الأقطاب.الجدير بالذكر أن الجملة التي تؤكد أن التحالف الروسي الكوري الشمالي سيقدم إسهاما كبيرا في إقامة نظام عالمي عادل ومتعدد الأقطاب لم تكن موجودة في الرسالة التي بعث بها كيم إلى بوتين في العام الماضي.ووصف كيم الرئيس الروسي بأنه "الرفيق الأقرب"، كاشفا عن العلاقة المميزة بينهما، كما تحدث عن لقائهما بمناسبة عيد النصر الصيني في بكين الشهر الماضي، وقال إنه سيواصل في المستقبل دعمه الكامل للكفاح العادل للشعب الروسي من أجل صيانة السيادة الوطنية وسلامة الأراضي والمصالح الأمنية، وسيعتبر ذلك واجبا أخويا وسيبقى وفيا لتنفيذ المعاهدة المبرمة بين كوريا الشمالية وروسيا دون تغيير.