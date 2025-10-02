الذهاب إلى القائمة الذهاب إلى النص

بحث

Korean
بحث

عربي

About KBS Go to KBS
Go Top

الثقافية

آر إم ينظم معرضا خاصا في أمريكا العام القادم

Write: 2025-10-07 12:16:55Update: 2025-10-07 12:36:10

آر إم ينظم معرضا خاصا في أمريكا العام القادم

Photo : YONHAP News

سيشارك  الفنان "آر  إم"  عضو  فرقة  بي  تي  إس  في  معرض  خاص  يقام  في  متحف  سان  فرانسيسكو للفن  الحديث  في  الولايات  المتحدة. 
وصرحت  وكالة  بيغ  هيت  ميوزيك  التي  ينتمي  إليها  آر  أم  بأنه  سيقيم  بالتنسيق  مع  متحف  سان  فرانسيسكو  للفن  الحديث،  معرضا  خاصا  في  الفترة  من  شهر  أكتوبر من  العام  القادم 2026  وحتى  فبراير من  عام  2027،  حيث  يتم  عرض  أكثر  من  200  عمل  فني،  بما  في  ذلك  مقتنيات آر  إم  الشخصية وأعمال  يمتلكها  المتحف. 
يذكر  أن  مجموعة  آر  إم  تشمل  عددا  كبيرا  من  أعمال  فنانين  مشهورين من  جميع  أنحاء  العالم،  بالإضافة إلى  فنانين  يمثلون الفن  الكوري  الحديث. 
وأوضحت  الوكالة أن  المعرض  سيعمل  على  الربط  العضوي  بين  السياقات  البصرية والمفاهيمية  لمجموعتي  الطرفين، وسوف  يكون  فرصة  لإلقاء  الضوء  على  الحس  الفني  والجمالية التي  يتبعها  آر  إم  في  جمع  المقتنيات. 
وبالإضافة  إلى  ذلك،  من  المقرر  أن  يشارك  آر  إم  بشكل  مباشر  كمقدم  فني  في  هذا  المعرض.
وتعليقا  على  ذلك،  قال  آر  إم  إننا  نعيش  في  عصر  تُعرّفه  الحدود، معربا  عن  أمله  في  أن  يكون  هذا  المعرض  بمثابة فرصة  للتأمل  في  الحدود  الفاصلة بين  الشرق  والغرب، وكوريا  الجنوبية  والولايات المتحدة،  والحداثة  والمعاصرة، والفرد  والعالمية.
قائمة

موضوعات بارزة

Close

يستخدم موقعنا الكوكيز وغيرها من التقنيات لتحسين الخدمة. مواصلة استخدام الموقع تعني أنك موافق على استخدام تلك التقنيات، وعلى سياسة موقعنا. عرض التفاصيل;