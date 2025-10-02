آر إم ينظم معرضا خاصا في أمريكا العام القادم

Photo : YONHAP News

سيشارك الفنان "آر إم" عضو فرقة بي تي إس في معرض خاص يقام في متحف سان فرانسيسكو للفن الحديث في الولايات المتحدة.وصرحت وكالة بيغ هيت ميوزيك التي ينتمي إليها آر أم بأنه سيقيم بالتنسيق مع متحف سان فرانسيسكو للفن الحديث، معرضا خاصا في الفترة من شهر أكتوبر من العام القادم 2026 وحتى فبراير من عام 2027، حيث يتم عرض أكثر من 200 عمل فني، بما في ذلك مقتنيات آر إم الشخصية وأعمال يمتلكها المتحف.يذكر أن مجموعة آر إم تشمل عددا كبيرا من أعمال فنانين مشهورين من جميع أنحاء العالم، بالإضافة إلى فنانين يمثلون الفن الكوري الحديث.وأوضحت الوكالة أن المعرض سيعمل على الربط العضوي بين السياقات البصرية والمفاهيمية لمجموعتي الطرفين، وسوف يكون فرصة لإلقاء الضوء على الحس الفني والجمالية التي يتبعها آر إم في جمع المقتنيات.وبالإضافة إلى ذلك، من المقرر أن يشارك آر إم بشكل مباشر كمقدم فني في هذا المعرض.وتعليقا على ذلك، قال آر إم إننا نعيش في عصر تُعرّفه الحدود، معربا عن أمله في أن يكون هذا المعرض بمثابة فرصة للتأمل في الحدود الفاصلة بين الشرق والغرب، وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة، والحداثة والمعاصرة، والفرد والعالمية.