تنظيم 46 رحلة إضافية للقطارات السريعة في كيونغ جو خلال أسبوع قمة آبيك

Photo : YONHAP News

قررت الحكومة الكورية زيادة عدد القطارات السريعة "كي تي إكس" التي ستمر بمحطة كيونغ جو خلال فترة انعقاد قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ، "آبيك".ووفقا لوزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل الكورية وشركة السكك الحديدية الكورية، "كوريل"، ستضيف "كوريل" إجمالي 46 رحلة لرحلات القطارات السريعة التي تمر بمحطة كيونغ جو، على خط كيونغ جو السريع، بواقع 4 إلى 10 رحلات يوميا، وذلك لمدة أسبوع من 27 من أكتوبر الجاري وحتى 2 من نوفمبر القادم.وبناء على ذلك، سيرتفع إجمالي عدد مرات توقف القطارات السريعة في محطة كيونغ جو خلال تلك الفترة من 314 رحلة إلى 360 رحلة.ومن المقرر أن تُقعد قمة آبيك لمدة يومين ابتداء من 31 من أكتوبر الجاري، ويسبقها الاجتماع الختامي لكبار المسؤولين للتحضير للقمة يومي 27 و28 أكتوبر، والاجتماع المشترك لوزراء الخارجية والتجارة يومي 29 و30.كما سيُعقد "منتدى قمة الرؤساء التنفيذيين لآبيك" وهو المنتدى السنوي لرجال الأعمال لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ والحدث الجانبي الرسمي للقمة، في مدينة كيونغ جو خلال الفترة من 29 إلى 31 من هذا الشهر.