الشركات الكورية التي تفضل توظيف الأجانب تكلفهم بأعمال تتطلب المعرفة

Write: 2025-10-07 12:17:40Update: 2025-10-07 12:37:10

تبين  أن  الشركات  الكورية التي  تفضل  توظيف  الأجانب  من  خريجي  الجامعات تميل  بشكل  أكبر  إلى  تكليف  أولئك  العمال الأجانب  بمهام  تتطلب  مستوى  معينا  من  المعرفة والمهارات.
جاء  ذلك  في  تقرير  أصدره  المعهد الكوري  لأبحاث  سياسات الهجرة  اليوم  بعنوان "مقارنة  بين  خصائص  الشركات  الصناعية الصغيرة  والمتوسطة  بناء  على  تفضيل  وتوظيف  الجامعيين الأجانب".
ووفقا  لاستطلاع للرأي  أجراه  المعهد على  300  مسؤول  توظيف  في  شركات  صناعية صغيرة  ومتوسطة  توظف  أجانب  بتأشيرات عمل  محددة،  أجاب  12%  من  الشركات  التي  تفضل  توظيف  الجامعيين  الأجانب أنها  تضع  أولئك  العمال  الأجانب في  مهام  تتطلب  معرفة  ومهارات كبيرة.  ويعد  هذا  الرقم  أعلى  بحوالي  1.7  مرة  من  الشركات  التي  لا  تفضل  توظيف  الأجانب في  نفس  الفئة.
كما  بلغت  نسبة  الشركات التي  أوضحت  أنها  تضع  العمال الأجانب  في  مهام  تتطلب  قدرا  بسيطا  من  المعرفة  والمهارات 31.9%،  وهو  أعلى  بـ3.6%  من  الشركات  التي  لا  تفضل  توظيف  الأجانب. 
وفي  المقابل، في  فئة  "تكليف الأجانب  بمهام  بسيطة  ومتكررة  لا  تتطلب  معرفة  أو  مهارات عملية"،  كانت  نسبة  الشركات  التي  لا  تُفضّل الطلاب  الدوليين  62.4%  وهي  أعلى  بحوالي  10  نقاط  مئوية  من  نسبة  الشركات  التي  تُفضّل  الطلاب الدوليين،  والبالغة  52.9%.
