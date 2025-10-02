الصين تُرسل ثاني أكبر مسؤوليها لحضور احتفالات حزب العمال الكوري الشمالي

Photo : YONHAP News

أعلنت وزارة الخارجية الصينية اليوم الثلاثاء أن رئيس الوزراء "لي كيانغ" سيمثل الصين في الاحتفالات التي ستقيمها كوريا الشمالية بمناسبة الذكرى الثمانين على تأسيس حزب العمال الحاكم يوم 10 أكتوبر الجاري.وأوضحت وزارة الخارجية الصينية في بيان نشر ته على موقعها الإلكتروني أن "لي كيانغ"، عضو اللجنة الدائمة للمكتب السياسي للحزب الشيوعي الصيني ورئيس الوزراء، سوف يقود وفدا مكونا من أعضاء من الحزب والحكومة لحضور الاحتفالات بالذكرى الثمانين على تأسيس حزب العمال الكوري الشمالي، حيث يقوم بزيارة رسمية إلى كوريا الشمالية في الفترة من 9 إلى 11 أكتوبر.ويُعد "لي كيانغ" هو الرجل الثاني في التسلسل الهرمي للسلطة في الصين، مباشرة بعد الرئيس الصيني "شي جين بينغ".وتأتي هذه الزيارة بعد أن التقت وزيرة خارجية كوريا الشمالية "تشيه سون هي" بمدير إدارة الشؤون الخارجية في اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، وزير الخارجية، "وانغ يي" في بكين يوم 28 سبتمبر الماضي. ويُعتقد أن المناقشات في ذلك الاجتماع شملت مسألة توجيه دعوة لكبار المسؤولين الصينيين لحضور العرض العسكري بمناسبة الذكرى الثمانين على تأسيس حزب العمال.