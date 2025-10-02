بوتين يرسل وفدا رسميا إلى قمة آبيك

Photo : YONHAP News

قال تقرير نشرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أصدر تعليمات بإرسال وفد للمشاركة في قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ، آبيك، التي ستُعقد في مدينة كيونغ جو الكورية الجنوبية في نهاية الشهر الجاري.وأوضح التقرير أن نائب رئيس الوزراء للشؤون الدولية "أليكسي أوفرتشوك" سوف يقود الوفد الروسي المشارك في القمة.وكانت حكومة كوريا الجنوبية، بصفتها الدولة المضيفة ورئيسة قمة "آبيك" لهذا العام، قد وجهت دعوات إلى قادة جميع الدول الأعضاء في المنتدى، بما في ذلك روسيا.ومع ذلك، يمتنع الرئيس الروسي عن القيام بزيارات خارجية في الوقت الراهن بسبب صدور مذكرة اعتقال بحقه من المحكمة الجنائية الدولية بتهمة الترحيل القسري للأطفال الأوكرانيين. ونظرا لأن كوريا الجنوبية عضو في المحكمة الجنائية الدولية، فإنها ستكون مُلزمة بالتعاون في تنفيذ المذكرة في حالة دخول بوتين أراضيها.ومنذ بدء الحرب في أوكرانيا في عام 2022، تغيب الرئيس بوتين عن معظم الاجتماعات الدولية الكبرى، بما في ذلك قمة "آبيك"، أو اكتفى بالمشاركة فيها عن بُعد عبر الفيديو.ويُعقد اجتماع قمة آبيك لهذا العام في كيونغ جو على مدى يومين بدءاً من 31 أكتوبر.يُذكر أيضا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من المقرر أن يزور كوريا الجنوبية يوم 29 أكتوبر، قبل يومين من الافتتاح الرسمي للقمة، لكنه لن يحضر الفعاليات الرئيسية للمنتدى.