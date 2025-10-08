مرشح للبنتاغون يقول إن القدرات الدفاعية لكوريا الجنوبية قد تُسهم في ردع الصين

Photo : YONHAP News

قال "جون نوه"، نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي لشؤون شرق آسيا، والمرشح لمنصب مساعد وزير الدفاع لشؤون أمن المحيطين الهندي والهادئ، إن القدرات الدفاعية لكوريا الجنوبية قد تُسهم في ردع الصين التي تزداد جرأة.جاء ذلك في إجابات مكتوبة قدّمها "توه" إلى لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الأمريكي قبل جلسة تأكيد تعيينه أمس الثلاثاء، حيث قال أيضا إنه بينما ينبغي على كوريا الجنوبية التركيز بشكل رئيسي على قيادة الردع التقليدي للتحالف بين سيول وواشنطن ضد كوريا الشمالية، فإن العديد من قدراتها قد تُعزز أيضا الردع ضد الصين. وأشار إلى أن النيران بعيدة المدى، والدفاع الجوي والصاروخي المتكامل، والقدرات الفضائية، والحرب الإلكترونية، هي مجالات رئيسية يُمكن أن تُحدث تأثيرا ملموسا في ردع كل من كوريا الشمالية والصين.وجاءت تصريحات "نوه" في الوقت الذي تسعى فيه سيول وواشنطن إلى تحديث تحالفهما وسط تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة والصين. وتشير تعليقاته إلى أن القوات الكورية الجنوبية قد تحتاج أيضا إلى لعب دور إقليمي أوسع إذا ازدادت خطورة التهديدات العسكرية الصينية.وفيما يتعلق بأنشطة الصين في البحر الأصفر، قال "نوه" إنها تهدف فيما يبدو إلى ترهيب كوريا الجنوبية، وأضاف أنه في حالة تأكيد تعيينه، سيعمل مع المسؤولين الأمريكيين ونظرائهم الكوريين لمراجعة تلك الأنشطة واقتراح الردود المناسبة.وشدد نوه على أن أولويات الدفاع الأمريكية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ ينبغي أن تركز على ردع الصين، واصفا إياها بـ"أخطر تهديد عسكري تواجهه المنطقة".وكان الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" قد رشح "نوه"، الأمريكي من أصل كوري، في شهر يونيو الماضي لشغل منصب مساعد وزير الدفاع لشؤون أمن منطقة المحيطين الهندي والهادئ.