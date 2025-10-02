الاتحاد الأوربي يرفع الرسوم الجمركية على وارداته من الصلب بنسبة 50%

Photo : YONHAP News

أعلن الاتحاد الأوربي عن خطط لرفع حواجز استيراد الصلب الأجنبي بشكل حاد، على غرار الزيادات الأخيرة التي فرضتها الولايات المتحدة في الرسوم الجمركية.وبموجب الاقتراح الجديد، سترتفع الرسوم الجمركية على واردات الصلب إلى 50%، بينما ستقتصر حصص الإعفاء من الرسوم الجمركية على 18.3 مليون طن سنويا بناء على مستويات الواردات لعام 2013، قبل أن يبدأ فائض الصلب العالمي.ومن المتوقع أن تشكل هذه الخطوة ضربة مباشرة لشركات تصدير منتجات الصلب الكورية الجنوبية التي تعتبر الاتحاد الأوربي أكبر سوق خارجية لها.وصرح نائب رئيس المفوضية الأوربية "ماروش شيفتشوفيتش" بأن حصص الاستيراد الوطنية ستختلف "حسب نتائج المفاوضات الثنائية".ولا يزال يتعين على البرلمان الأوربي ومجلس الاتحاد الأوربي إقرار اللائحة قبل دخولها حيز التنفيذ، على الرغم من أن المسؤولين أكدوا أن التنفيذ قد يتم بسرعة.وبمجرد اعتمادها، ستحل هذه الإجراءات محل آليات الحماية الحالية الهادفة إلى حماية صناعة الصلب الأوربية من المنافسة الأجنبية.