فوتسي راسل تؤكد انضمام كوريا لمؤشر السندات الحكومية العالمية العام القادم

Photo : YONHAP News

أكدت مؤسسة "فوتسي راسل"، المزود العالمي لمؤشرات أسواق الأسهم أنه سيتم إدراج اسم كوريا الجنوبية في مؤشر السندات الحكومية العالمية ابتداء من شهر أبريل من عام 2026، وفقا للجدول الزمني الذي حددته في وقت سابق من هذا العام.وفي مراجعتها نصف السنوية التي أصدرتها أمس الثلاثاء، أكدت "فوتسي راسل" الجدول الزمني الفني، مشيرة إلى أن انضمام كوريا سيبدأ في أبريل ويكتمل بحلول نوفمبر 2026 من خلال زيادات تدريجية في الوزن النسبي.وأكدت المؤسسة التي تتخذ من لندن مقرا لها، أنها ستواصل العمل بشكل وثيق مع المستثمرين ومقدمي البنية التحتية للسوق والسلطات الكورية لضمان انتقال سلس.ويُعد مؤشر السندات الحكومية العالمية، إلى جانب مؤشريْ "بلومبرغ باركليز" و"جي بي واي مورغان"، أحد أهم ثلاثة مؤشرات مرجعية عالمية للسندات تتتبعها المؤسسات الاستثمارية.ومن المتوقع أن يجذب هذا الإدراج رؤوس أموال أجنبية كبيرة إلى كوريا، ويخفض تكاليف الاقتراض السيادي، حيث تتوقع سيول تدفقات لا تقل عن 56 مليار دولار أمريكي إلى سوق السندات الكورية.وكانت مؤسسة "فوتسي راسل" قد خططت في الأصل لإدراج كوريا الجنوبية في مؤشر السندات الحكومية العالمية في نوفمبر، لكنها أرجأت البدء لمدة خمسة أشهر مع الحفاظ على تاريخ الانتهاء كما هو.