تراجع مكانة كوريا في سوق الواردات الأمريكية بسبب التعريفات الجمركية

Photo : YONHAP News

تراجعت مكانة كوريا الجنوبية في سوق الواردات الأمريكية بشكل ملحوظ مقارنة بالدول المنافسة الرئيسية، في ظل تداعيات سياسة التعريفات الجمركية الأمريكية.وأظهرت بيانات حللتها رابطة التجارة الدولية الكورية اليوم الأربعاء، استنادا لإحصاءات وزارة التجارة الأمريكية، أن كوريا الجنوبية احتلت المرتبة العاشرة من بين أكبر 10 دول مصدرة للولايات المتحدة خلال الأشهر السبعة الأولى من هذا العام.وخلال الفترة المذكورة، استوردت الولايات المتحدة بـ75.6 مليار دولار من المنتجات الكورية، وهو ما يمثل 3.7% من إجمالي قيمة الواردات الأمريكية.واحتلت المكسيك المرتبة الأولى، وتلتها كل من كندا والصين وفيتنام وتايوان وإيرلندا وألمانيا واليابان وسويسرا.وكانت كوريا قد احتلت المرتبة السابعة بحصو نسبتها 4% من إجمالي قيمة الواردات الأمريكية في العام الماضي، أي قبيل انطلاق إدارة الرئيس "دونالد ترامب".الجدير بالذكر أيضا أن كوريا الجنوبية كانت قد حافظت على المرتبتين السادسة والسابعة في هذا المجال على مدار 15 عاما متتالية، منذ عام 2009.ويرجع السبب في تراجع مكانة كوريا في سوق الواردات الأمريكية إلى التأثير الكبير لسياسات إدارة "ترامب"، حيث فرضت رسوما جمركية مرتفعة على سلع التصدير الكورية الرئيسية، بما في ذلك السيارات والفولاذ والآلات.