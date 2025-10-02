وزيرا خارجية كوريا الجنوبية والصين يبحثان التعاون الثنائي

Photo : YONHAP News

أجرى وزير الخارجية الكوري الجنوبي "تشو هيون" محادثات هاتفية أمس الثلاثاء مع عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، وزير الخارجية، "وانغ يي"، حيث تبادل معه الآراء حول العلاقات الثنائية بين سيول وبكين، والقضايا الأخرى ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك القضايا ذات الصلة بشبه الجزيرة الكورية.وخلال المحادثات الهاتفية، اتفق الوزيران على العمل معا من أجل إيجاد مرحلة جديدة لتطوير العلاقات الكورية الصينية بمناسبة قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ، "آبيك"، التي ستعقد في مدينة كيونغ جو في كوريا الجنوبية، يوم الحادي والثلاثين من شهر أكتوبر الجاري، ولمدة يومين.كما تم خلال المحادثات مناقشة احتمال زيارة الرئيس الصيني "شي جين بينغ" لكوريا الجنوبية، وعقد قمة كورية صينية، على هامش قمة "آبيك".وردا على شرح قدمه الوزير الصيني "وانغ يي" بشأن جهود بلاده من أجل تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، أعرب الوزير الكوري "تشو" عن أمله في أن تتطور العلاقات بين سيول وبكين بما يسهم في تحقيق السلام ونزع السلاح النووي من شبه الجزيرة والكورية، مشددا على ضرورة استمرار التواصل بين البلدين بشأن قضايا شبه الجزيرة الكورية.