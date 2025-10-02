كوريا الشمالية تقيم عرضا عسكريا بمناسبة ذكرى تأسيس حز ب العمال

Photo : YONHAP News

من المنتظر أن تقيم كوريا الشمالية عرضا عسكريا ضخما بعد غد الجمعة، بمناسبة الذكرى الثمانين على تأسيس حزب العمال الحاكم، بحضور كبار المسؤولين من مختلف الدول، بما في ذلك الصين وروسيا، بعد أن تجمع قادة كوريا الشمالية والصين وروسيا في بكين في شهر سبتمبر الماضي بمناسبة الذكرى الثمانين على يوم النصر الصيني، بحيث يتجمع قادة الدول الثلاث في بيونغ يانغ مرة أخرى لتأكيد التحالف بينهم مجددا.وتتوجه الأنظار إلى ما إذا كان الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" سيبعث برسالة إلى كل من الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية في الكلمة التي قد يلقيها خلال ذلك العرض العسكري.كما يتركز الاهتمام على احتمال كشف كوريا الشمالية عن صاروخ باليستي عابر للقارات من طراز "هوا صونغ -20".وسيحضر العرض العسكري الكوري الشمالي رئيس الوزراء الصيني "لي كيانغ"، ونائب رئيس مجلس الأمن الروسي "ديمتري ميدفيديف"، ومن المرجح أن يقف الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" جنبا إلى جنب مع هذيْن المسؤولين الصيني والروسي خلال العرض العسكري، لإظهار تضامن الدول الثلاث.