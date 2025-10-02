40 % زيادة في عدد الكوريين الذين زاروا الصين في أول 8 أشهر من هذا العام

Photo : YONHAP News

تبين أن عدد المواطنين الكوريين الجنوبيين الذين زاروا الصين في أول 8 أشهر من هذا ا لعام قد شهد زيادة بنسبة 40% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.وطبقا لتقرير صادر عن مؤسسة تنمية السياحة ووزارة العدل الكورية اليوم الأربعاء، بلغ عدد الكوريين الذين زاروا الصين خلال الفترة من يناير إلى أغسطس من هذا العام مليونا و987 ألفا و547، بزيادة نسبتها 40.6% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.ويرجع السبب في زيادة عدد الزائرين الكوريين إلى الصين إلى قرار بكين بتطبيق نظام الدخول بدون تأشيرة لمدة 30 يوما بشكل مؤقت على مواطني كوريا الجنوبية، بدءا من يوم الثلاثين من شهر نوفمبر من العام الماضي وحتى نهاية هذا العام، مما تسبب في زيادة حركة سفر الكوريين إلى الصين.وزاد عدد الكوريين الزائرين إلى الصين من 214 ألفا و636 شخصا في شهر نوفمبر من الماضي الماضي إلى259 ألفا و169 شخصا في شهر أغسطس الماضي.وأشار التقرير إلى أن عدد الكوريين الذين زاروا اليابان بلغ 5 ملايين و946 ألفا و355 شخصا في أول 8 أشهر من هذا العام، بزيادة نسبتها 5.1% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.أما عدد الكوريين الزائرين لفيتنام والفلبين وتايلاند فشهد انخفاضا بنسبة 3.3% و16% و16.8% على التوالي.