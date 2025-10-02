توقعات بتعرض صادرات كوريا لضرر كبير بسبب زيادة الرسوم الجمركية الأوربية على الصلب

Photo : YONHAP News

قالت الحكومة الكورية إن صادرات البلاد من الصلب قد تتعرض لضربة كبيرة بعد أن قرر الاتحاد الأوربي تقليص الحصص المعفاة من الرسوم الجمركية على واردات منتجات الصلب، وزيادة الرسوم الجمركية من 25% إلى 50%.وأعربت وزارة الصناعة والتجارة والطاقة الكورية اليوم الأربعاء عن قلقها من أن الصادرات الكورية من منتجات الصلب إلى الاتحاد الأوربي قد تتأثر بدرجة كبيرة، مشيرة إلى أن خطة الاتحاد الأوروبي الجديدة لنظام الحصص الجمركية تتضمن تقليص إجمالي حجم الحصص المعفاة من الرسوم الجمركية على منتجات الصلب بنسبة 47% مقارنة بالنظام السابق.وأضافت الوزارة أنه على الرغم من أن الاتحاد الأوربي لم يعلن بعد الحصص المخصصة لكل دولة بشكل منفصل، فإن هذا التقليص الكبير ينذر بتأثير سلبي ملحوظ على الصادرات الكورية إلى السوق الأوربية.ووفقا لتقرير صادر عن رابطة التجارة الدولية الكورية، بلغت قيمة صادرات كوريا الجنوبية من منتجات الصلب للاتحاد الأوربي 4 مليارات و480 مليون دولار في العام الماضي.ويخطط وزير التجارة الكوري "يوه هان كو" لإجراء لقاء مع المفوض التجاري الأوربي "ماروش شيفتشوفيتش"، ليوضح موقف كوريا الجنوبية ومخاوفها بشأن الإجراءات الجديدة التي ينوي الاتحاد الأوربي تطبيقها في إطار نظام الحصص الجمركية.