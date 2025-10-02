الرئيس لي يبذل جهودا للإفراج عن ناشطة كورية محتجزة لدى إسرائيل

Photo : YONHAP News

أصدر الرئيس الكوري "لي جيه ميونغ" توجيهات بضرورة بذل أقصى الجهود الدبلوماسية للإفراج السريع عن ناشطة كورية كانت على متن سفينة احتجزتها القوات الإسرائيلية في أثناء اقترابها من قطاع غزة.وقالت "كانغ يو جونغ" المتحدثة باسم المكتب الرئاسي الكوري اليوم إن الرئيسي تلقى تقريرا عن الوضع الحالي للمواطنة الكورية المحتجزة والتدابير ذات الصلة، وأصدر توجيهات لتأمين سلامتها وإعادتها بسرعة إلى البلاد.وكان مسؤول في وزارة الخارجية في سيول قد أوضح أمس أن الوزارة ظلت تبذل جهودا في هذا السياق، وأن السفارة الكورية لدى إسرائيل تراقب تحركات السفينة التي كانت على متنها المواطنة الكورية، وطلبت من السلطات الإسرائيلية عدم تعرضها لأضرار.ووفقا لمجموعات مدنية، احتجزت القوات الإسرائيلية 11 سفينة للمساعدات الإنسانية كانت متجهة إلى قطاع غزة، وكانت على متن إحداها الناشطة الكورية.