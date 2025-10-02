الحكومة الكورية تعلن عن خطة لتطوير صناعة الصلب

Photo : YONHAP News

قال "مون شين هاك" نائب وزير الصناعة والتجارة والطاقة في كوريا الجنوبية إن الوزارة ستعلن عن خطة لتطوير صناعة الصلب بالتعاون مع الوزارات ذات الصلة، في غضون الشهر الجاري، مشيرا إلى الصعوبات التي تواجهها الصناعة المحلية بعد أن اتخذت الولايات المتحدة والاتحاد الأوربي تدابير لرفع الرسوم الجمركية.جاء ذلك في تصريحات أدلى بها "مون" اليوم خلال زيارة إلى ميناء إنتشون حيث تابع وضع الصادرات وتفقّد منشأة لشحن الصلب المُعد للتصدير تابعة لمجموعة هيون ديه، وأوضح أن الوزارة سوف تواصل حل الصعوبات التي تواجهها الشركات المصدرة للصلب، مشيرا إلى استمرار حالة عدم اليقين في الخارج بسبب تعزيز تدابير الرسوم الجمركية على الصلب مؤخرا بواسطة الاتحاد الأوربي أيضا بعد الولايات المتحدة.وأضاف أن الوزارة سوف تتعاون مع شركات الصلب والقطاع المالي والمؤسسات المالية لإنشاء برامج لضمان الصادرات، من خلال تقديم دعم مالي بقيمة 400 مليار وون تقريبا.وأوضح أن خطة تعزيز صناعة الصلب التي من المتوقع الإعلان عنها هذا الشهر، سوف تتضمن دعم توسيع الاستثمار في التحول منخفض الكربون وذي القيمة المضافة العالية وتعزيز إدارة السلامة والتعاون متبادل المنفعة في صناعة الصلب، بما في ذلك تنسيق اتجاه الاستجابة، وتعزيز الدفاع عن التجارة ضد الواردات غير العادلة.