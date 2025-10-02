الذهاب إلى القائمة الذهاب إلى النص

الرئيس الكوري يؤكد أن الحروف الكورية هي الأساس في انتشار هالليو

Write: 2025-10-09 13:26:56Update: 2025-10-09 14:06:47

Photo : YONHAP News

أكد  الرئيس الكوري  "لي  جيه  ميونغ"  على  أن  روح  السيادة  الشعبية تكمن  وراء  اختراع الحروف  الكورية  "هان غُل".
جاء  ذلك  في  منشور  كتبه  الرئيس لي  على  وسائل  التواصل  الاجتماعي بمناسبة  يوم  الحروف الكورية  اليوم،  حيث  قال  إن  هان  غل  عبارة  عن  تراث  وطني  تتجسد  فيه  حكمة  وتاريخ الأمة  الكورية،  مشيرا  إلى  أن  الحروف  الكورية التي  تم  اختراعها لتكون  في  متناول الجميع  بعد  التغلب على  اعتراض  الفئة  المسيطرة  آنذاك  تحمل  في  جذورها  الديمقراطية والمساواة  والسيادة  الشعبية. 
كما  أكد  على  أن  العالم  الذي  رسمته  الحروف الكورية  عبارة  عن  وجه  آخر  لدولة  يكون  فيها  الشعب  هو  السيد، ليتمكن  فيها  من  التعبير  عن  آرائه  والتواصل بحرية  من  خلال  هان  غل.
وأوضح  أن  الحروف  والثقافة الكورية  تنتشر  عبر  252  من  معاهد  "سيجونغ"  لتعليم اللغة  الكورية  في  87  دولة،  مشيرا  إلى  أن  الموجة الكورية  "هالليو"  التي  تأسر  القلوب حول  العالم  قد  انطلقت  من  قوة  هان  غل  التي  تعبر  عن  أفكار  وآراء  الكوريين  كما  هي. 
بالإضافة  إلى  ذلك،  قال  إن  فعالية "ساحة  هان  غل" ستقام  في  مختلف  أرجاء  كوريا  بدءا  من  اليوم  وحتى  يوم  18  من  الشهر  الجاري  احتفالا بيوم  هان  غل،  وحث  على  حضور  أكبر  عدد  من  المواطنين  لتكون  مناسبة  ذات  مغزى.
