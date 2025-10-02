إقامة مهرجان ميوزيك فيستا للكي بوب غدا في كيونغ جو قبل قمة آبيك

Photo : KBSN

سيُقام مهرجان "ميوزيك فيستا آبيك" لموسيقى الكي بوب قبل انعقاد قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ، "آبيك"، في ملعب المواطنين داخل حديقة "هوانغ سونغ" بمدينة كيونغ جو بمقاطعة شمال كيونغ سانغ، في الساعة السادسة من بعد ظهر الغد الجمعة.وقالت إدارة المقاطعة وبلدية كيونغ جو اليوم إن الفعالية تستهدف الترويج لتنوع وتميز الثقافية الكورية من خلال موسيقى الكي بوب التي أصبحت محتوى ثقافيا عالميا، وللتعبير عن التمني بنجاح استضافة قمة آبيك.وسوف يتم خلال الفعالية تصميم مسرح يمثل إعادة تفسير لهيكل المرصد الجوي الكوري القديم "تشون مون ديه" الذي يُعد رمزا لمدينة كيونغ جو، ويعتبر أقدم مرصد فلكي في العالم، من أجل تجسيد المعنى المتمثل في ربط الألف عام الماضية بالألف عام القادمة.ومن المتوقع أن تشارك في العرض 13 فرقة غنائية لتقديم عروض رائعة تستمر قرابة ساعتين. بالإضافة إلى ذلك، ستُقام فعاليات مصاحبة مثل منطقة التجارب الثقافية الكورية يمكن فيها للزوار الاستمتاع بتجربة ارتداء أزياء مملكة شيلا التي تعود لألف عام، وبرنامج "الألوان الشخصية في شيلا"، إلى جانب منطقة للأطعمة الكورية.وسوف يتم بث العرض مباشرة في جميع أنحاء العالم عبر قناة "كي بي إس كي بوب" على يوتيوب، كما سيُعرض مسجلا على قناتي كي بي إس 2 تي في، وكي بي إس ورلد.