الكوريون في المرتبة الثانية عالميا في استهلاك الراميون

Write: 2025-10-09 13:27:47Update: 2025-10-09 14:07:25

الكوريون في المرتبة الثانية عالميا في استهلاك الراميون

Photo : YONHAP News

أظهرت  إحصائيات رسمية  أن  متوسط  استهلاك  الكوريين الجنوبيين  للمعكرونة  الفورية راميون  قد  بلغ  خلال  العام  الماضي  79  عبوة  للفرد، ليحتل  متوسط  استهلاك الفرد  من  الراميون في  كوريا  المرتبة الثانية  عالميا  بعد  فيتنام. 
ووفقا  للجمعية العالمية  للمعكرونة  سريعة  التحضير  اليوم، بلغ  إجمالي  استهلاك كوريا  الجنوبية  للراميون في  العام  الماضي 4  مليارات  100  مليون  عبوة،  وهو  ثامن  أعلى  استهلاك إجمالي  على  مستوى  العالم. 
يذكر  أن  إجمالي  عدد  السكان  في  كوريا  الجنوبية بلغ  51  مليونا و750  ألف  نسمة  في  العام  الماضي،  وبالتالي وصل  نصيب  الفرد  من  استهلاك الراميون  إلى  79.2  عبوة. 
وشهد  استهلاك الفرد  الكوري  من  الراميون  ارتفاعا بمقدار  6  عبوات  خلال  السنوات الثلاث  الماضية،  من  73  عبوة  في  عام  2021.  كما  ارتفع  إجمالي استهلاك  كوريا  من  الراميون  بشكل  مضطرد،  من  3.79  مليار  عبوة  في  عام  2021،  إلى  3.95  مليار  عبوة  في  عام  2022،  ثم  4.04  مليار  عبوة  في  عام  2023.  وسجل  استهلاك العام  الماضي  زيادة  بنسبة  1.4%  عن  العام  الأسبق. 
وقد  حافظت  فيتنام  على  صدارة  الدول  في  استهلاك الراميون  للفرد  منذ  عام  2021،  بعد  أن  كانت  كوريا  الجنوبية  تحتل  هذا  المركز حتى  عام  2020،  حيث  بلغ  نصيب  الفرد  في  فيتنام في  العام  الماضي 81  عبوة،  بعد  أن  استهلك سكان  فيتنام  البالغ عددهم  100  مليون  نسمة  ما  مجموعه  8  مليارات  و140  مليون  عبوة.
