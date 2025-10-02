الذهاب إلى القائمة الذهاب إلى النص

مجلس الشيوخ الأمريكي يوافق على المرشح لمنصب مساعد الوزير لشؤون شرق آسيا

Write: 2025-10-09 13:28:09Update: 2025-10-09 14:07:39

Photo : YONHAP News

وافق  مجلس  الشيوخ  الأمريكي على  تعيين  "مايكل ديسومبر"  المرشح  لمنصب  مساعد  وزير  الخارجية  لشؤون  شرق  آسيا  والمحيط  الهادئ، والذي  سيتولى  مسؤولية الدبلوماسية  العملية  المتعلقة بشبه  الجزيرة  الكورية في  الإدارة  الثانية للرئيس  الأمريكي  "دونالد ترامب". 
ووفقا  لموقع  الكونغرس  الأمريكي، تمت  الموافقة  على  قرار  تعيين  المرشح  في  تصويت  أجراه  مجلس  الشيوخ أول  من  أمس  الثلاثاء،  بحيث  حصل  على  51  صوتا  مؤيدا  مقابل  47  صوتا  معارضا. 
وبذلك،  سيتولى ديسومبر  منصبه  بعد  حوالي  7  أشهر  من  ترشيحه  للمنصب من  قبل  الرئيس ترامب  في  مارس  الماضي.  وسوف  يتولى  مساعد  الوزير  الأمريكي الجديد  الإشراف  على  القضايا  ذات  الصلة  بالكوريتين والصين  واليابان،  ورابطة آسيان،  وبالتالي  من  المتوقع  أن  يقوم  بدور  مهم  في  حالة  انعقاد مباحثات  بين  الولايات المتحدة  وكوريا  الشمالية خلال  الإدارة  الثانية لترامب. 
وكان  ديسومبر قد  شغل  منصب  سفير  الولايات المتحدة  لدى  تايلاند منذ  مارس  2020  وحتى  نهاية  الفترة  الرئاسية الأولى  للرئيس  ترامب  في  20  يناير  من  عام  2021.
