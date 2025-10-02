مجلس الشيوخ الأمريكي يوافق على المرشح لمنصب مساعد الوزير لشؤون شرق آسيا

Photo : YONHAP News

وافق مجلس الشيوخ الأمريكي على تعيين "مايكل ديسومبر" المرشح لمنصب مساعد وزير الخارجية لشؤون شرق آسيا والمحيط الهادئ، والذي سيتولى مسؤولية الدبلوماسية العملية المتعلقة بشبه الجزيرة الكورية في الإدارة الثانية للرئيس الأمريكي "دونالد ترامب".ووفقا لموقع الكونغرس الأمريكي، تمت الموافقة على قرار تعيين المرشح في تصويت أجراه مجلس الشيوخ أول من أمس الثلاثاء، بحيث حصل على 51 صوتا مؤيدا مقابل 47 صوتا معارضا.وبذلك، سيتولى ديسومبر منصبه بعد حوالي 7 أشهر من ترشيحه للمنصب من قبل الرئيس ترامب في مارس الماضي. وسوف يتولى مساعد الوزير الأمريكي الجديد الإشراف على القضايا ذات الصلة بالكوريتين والصين واليابان، ورابطة آسيان، وبالتالي من المتوقع أن يقوم بدور مهم في حالة انعقاد مباحثات بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية خلال الإدارة الثانية لترامب.وكان ديسومبر قد شغل منصب سفير الولايات المتحدة لدى تايلاند منذ مارس 2020 وحتى نهاية الفترة الرئاسية الأولى للرئيس ترامب في 20 يناير من عام 2021.