معدل تعافي الخدمات الحكومية في كوريا بعد حريق مركز البيانات يصل إلى 27%

Photo : YONHAP News

رفعت حكومة كوريا الجنوبية عدد أنظمة المعلومات الإدارية المعطلة جراء الحريق الذي اندلع في مركز المعلومات الوطني، من 647 إلى 709، بعد قرابة أسبوعين من الحادث.وجاءت هذه المراجعة بعد استعادة نظام الإدارة الداخلية لهيئة موارد المعلومات الوطنية، والذي مكّن المسؤولين من تأكيد النطاق الكامل للأضرار، حيث تم الكشف عن عيوب سابقة في الرقابة على النظام.وأعلنت وزارة الداخلية الكورية أنه حتى الساعة السادسة من صباح اليوم الخميس، تمت استعادة 193 نظاما، مما رفع معدل التعافي الإجمالي إلى 27.2%.وكان من بين الأنظمة التي تمت استعادتها مؤخرا نظام وثائق "أون نارا" وبوابة التبرعات 1365، مما خفف من حدة الاضطرابات في عمليات الخدمة المدنية.في غضون ذلك، اكتملت أعمال تنظيف غرفة الخوادم الثامنة في مركز بيانات ديجون، ومن المتوقع استئناف العمليات الجزئية بعد غد السبت، بينما تستمر أعمال إصلاح غرفة الخوادم المتضررة من الحريق في الطابق الخامس.تعهد وزير الداخلية "يون هو جونغ" بدعم عمال الإنقاذ المنهكين وبناء "نظام ترميم مستدام"، وأضاف أنه سيتابع بنفسه الأوضاع في الموقع.