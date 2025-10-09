توقعات بأن تنظم كوريا الشمالية عرضا عسكريا ضخما اليوم

Photo : KBS News

من المتوقع أن تُنظم كوريا الشمالية عرضا عسكريا ضخما مساء اليوم الخميس، في ساحة كيم إيل سونغ بالعاصمة بيونغ يانغ، بمناسبة الذكرى الثمانين على تأسيس حزب العمال، التي تصادف الغد الجمعة 10 أكتوبر، وذلك بحضور شخصيات رفيعة المستوى من الصين وروسيا.وقد رصد الجيش الكوري الجنوبي مؤخرا استعدادات واسعة النطاق يشارك فيها عشرات الآلاف من الأفراد.وسوف يحضر العرض كل من "لي كيانغ" رئيس مجلس الدولة الصيني، الذي يعد المسؤول الثاني في سلم السلطة في الصين، و"دميتري ميدفيديف" نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي، والمقرّب من الرئيس "فلاديمير بوتين".ومن المُتوقّع أن يُظهر هذا العرض مرة أخرى قوة التضامن بين كوريا الشمالية والصين وروسيا، بعد اللقاء الثلاثي الذي جمع قادة الدول الثلاث في بكين في شهر سبتمبر الماضي، بمناسبة الذكرى الثمانين على يوم النصر الصيني.