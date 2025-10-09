وزير اقتصاد ولاية جورجيا يشدد على أهمية الاستثمارات الكورية

Photo : YONHAP News

أعرب "بات ويلسون" وزير التنمية الاقتصادية في ولاية جورجيا الأمريكية، عن امتنانه لاستثمارات الشركات الكورية في الولايات المتحدة.جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال مشاركته في حفل نظمته القنصلية العامة الكورية في أتلانتا بمناسبة يوم التأسيس الكوري، حيث قال إن استثمارات الشركات الكورية ساهمت في تحسين حياة سكان ولاية جورجيا، ورغم أنه لم يشر مباشرة إلى حادث احتجاز عدد كبير من الكوريين الشهر الماضي بواسطة إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية، إلا أنه ركز طوال كلمته على استثمارات الشركات الكورية ودورها في توفير فرص العمل هناك.وقال إنه خلال السنوات الأخيرة، استثمرت الشركات الكورية في جورجيا أكثر من أي دولة أخرى، وخلقت العديد من فرص العمل، وأضاف أن الشركات الكورية أصبحت أفضل المستثمرين في الولاية من خلال مشروعاتها الإبداعية والمتقدمة تكنولوجيا.كما أشار إلى أن "كوريا كانت ثالث أكبر شريك تجاري لجورجيا في عام 2024، وقال إن الجالية الكورية تتمتع بأخلاقيات عمل مميزة وروح ريادة أعمال حرة وقيمة مضافة عالية.وأكد أيضا على أنه بفضل استثمارات الشركات الكورية وفرص العمل التي وفرتها، يعيش عشرات الآلاف من سكان جورجيا حياة أفضل.وكشف ويلسون عن أنه يخطط مع حاكم الولاية "براين كيمب" لزيارة كوريا قريبا، من أجل تعزيز العلاقات بين كوريا وجورجيا.