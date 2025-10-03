كوريا الجنوبية ترحب بالمرحلة الأولى من اتفاق السلام بين إسرائيل وحماس

Photo : YONHAP News

رحبت حكومة كوريا الجنوبية بتوقيع المرحلة الأولى من اتفاق السلام بين إسرائيل وحماس.وفي بيان صدر أمس الخميس، أعربت وزارة الخارجية الكورية عن تقديرها الكبير لمبادرة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" للتوصل إلى الاتفاق، وكذلك لجهود الوساطة التي بذلتها مصر وقطر وتركيا.ويأتي هذا البيان بعد أن وقعت إسرائيل وحركة المقاومة الفلسطينية حماس خطة السلام، التي تتضمن الإفراج عن الرهائن وانسحاب القوات الإسرائيلية إلى الخطوط المتفق عليها.وقالت وزارة الخارجية الكورية إنها تأمل في الإفراج السريع عن جميع الرهائن وتحسين الأوضاع الإنسانية في غزة من خلال التنفيذ الأمين للاتفاق. كما أعربت عن أملها في أن يكون الاتفاق الأخير نقطة تحول حاسمة لاستعادة السلام والاستقرار في الشرق الأوسط.وأكدت الوزارة مجددا أن كوريا الجنوبية ستواصل المشاركة بنشاط في الجهود الدولية لتعزيز السلام في الشرق الأوسط، بما في ذلك تحقيق حل الدولتين.