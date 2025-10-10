فريق التحقيقات الخاص يطلب إصدار مذكرة توقيف بحق وزير العدل السابق

Photo : KBS News

قدم فريق التحقيقات الخاص الذي يحقق في قضية الأحكام العرفية، إصدار مذكرة توقيف بحق وزير العدل السابق "بارك سونغ جيه" بسبب دوره المزعوم في فرض الأحكام العرفية.وقال الفريق أمس الخميس إنه قدم مذكرة توقيف بحق "بارك" بتهمة المشاركة في مهام رئيسية في التمرد وإساءة استخدام السلطة. ويأتي هذا الطلب بعد حوالي أسبوعين من استجواب "بارك" كمتهم لمدة 13 ساعة تقريبا يوم 24 سبتمبر.وكان "بارك" أحد الوزراء الحاضرين في اجتماع مجلس الوزراء الذي عُقد قبل إعلان الرئيس السابق "يون صوك يول" الأحكام العرفية، وقد عقد اجتماعا لكبار المسؤولين في وزارة العدل فور الإعلان.ويشتبه فريق التحقيقات في أن "بارك" أصدر خلال هذا الاجتماع تعليمات لمسؤولي الوزارة بمراجعة إرسال المدعين العامين إلى هيئة التحقيق المركزية بموجب مرسوم الأحكام العرفية.كما يُتهم "بارك" بإصدار أوامر بالتحقق من سعة مرافق الاحتجاز في السجون فيما يتعلق بفرض الأحكام العرفية.