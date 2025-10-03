تعطل 709 أنظمة، من بينها 40 نظاما من الدرجة الأولى، في حريق مركز البيانات

Photo : YONHAP News

قالت حكومة كوريا الجنوبية إن 709 أنظمة من أنظمة المعلومات الإدارية، وليس 647 نظاما كما أعلنت سابقا، قد تعطلت بسبب الحريق الذي اندلع في مركز الخدمة الوطنية لموارد المعلومات قبل ما يقرب من أسبوعين، مشيرة إلى أن 40 منها مصنفة على أنها أنظمة أساسية من الدرجة الأولى ذات أولوية قصوى.وقالت وزارة الداخلية إن استعادة منصة الإدارة الداخلية مكنت المسؤولين من إجراء جرد كامل.ومن بين جميع الأنظمة المتضررة، كان هناك 40 نظاما من الدرجة الأولى، بينما صُنف 68 نظاما على أنه من الدرجة الثانية، و261 نظاما آخر على أنه من الدرجة الثالثة، و340 نظاما على أنه من الدرجة الرابعة، في نظام التصنيف الذي يعكس تأثيرها على العمليات وقاعدة المستخدمين والتأثيرات الجانبية المحتملة.وقالت الوزارة إنه تم حتى ظهر أمس الخميس استعادة 193 نظاما، بما في ذلك 25 نظاما أساسيا من الدرجة الأولى، بمعدل استعادة إجمالي بلغ 27.2%.وكان نظام الوثائق الإلكترونية "أون نارا"، وبوابة التبرعات "1365"، من بين الأنظمة التي تمت استعادتها مؤخرا، مما خفف من اضطرابات عمليات الخدمة المدنية.ومن ناحية أخرى، تتواصل أعمال التنظيف والإصلاح لغرف الخوادم والمعدات التي تضررت من الحريق.وتعهد وزير الداخلية "يون هو جونغ" بدعم عمال الاستعادة المنهكين وبناء نظام استعادة مستدام، مؤكدا أنه سيراقب شخصيا الأوضاع في الموقع.