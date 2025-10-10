نائب رئيس مجلس الأمن الروسي يصل إلى بيونغ يانغ لحضور احتفالات حزب العمال

Photo : YONHAP News

وصل "ديمتري ميدفيديف" نائب رئيس مجلس الأمن الروسي والحليف المقرب من الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين"، إلى بيونغ يانغ على رأس وفد لحضور الاحتفالات بالذكرى الثمانين على تأسيس حزب العمال الحاكم في كوريا الشمالية.وأفادت وسائل الإعلام الروسية أمس الخميس بأن "ميدفيديف" من المتوقع أن يحضر استعراضا عسكريا واحتفالات رسمية اليوم الجمعة.ويضم الوفد شخصيات بارزة من حزب روسيا المتحدة ومسؤولين إقليميين مرتبطين بالتعاون الاقتصادي مع كوريا الشمالية.وفي رسالة تهنئة إلى "كيم جونغ أون"، قال "ميدفيديف" إن البلدين سيعارضان معا ما أسماه بـ"التدخل الاستعماري الجديد" في شؤون الدول ذات السيادة.وتعكس هذه الزيارة تعاون موسكو المتزايد مع بيونغ يانغ، في خضم الحرب الروسية ضد أوكرانيا.كما وصل المغني الروسي "شامان"، ومبعوثون ثقافيون آخرون للمشاركة في الفعاليات.