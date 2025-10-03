سيول تؤكد أن إسرائيل ستتعاون في الإفراج السريع عن الناشطة الكورية

Photo : YONHAP News

قالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية إن الحكومة الإسرائيلية تعهدت بإبقاء الحكومة الكورية على اطلاع على التطورات المتعلقة بالاستيلاء على أسطول المساعدات الذي كان متجها إلى غزة وعلى متنه ناشطة كورية جنوبية، وبالتعاون من أجل الإفراج عنها على وجه السرعة.وقالت الوزارة إن النائبة الثانية لوزير الخارجية "كيم جين اه" التقت بعد ظهر أمس الخميس مع "باراك شاين"، القائم بأعمال السفير الإسرائيلي لدى سيول، وطلبت منه التعاون لضمان سلامة الناشطة "كيم اه هيون" والإفراج عنها.وقال "شاين" إن إسرائيل ستبذل قصارى جهدها لضمان سلامة "كيم" والمساعدة في الإفراج عنها سريعا من خلال الإجراءات اللازمة. ويأتي ذلك بعد أن احتجزت القوات الإسرائيلية 11 سفينة كانت متجهة إلى غزة. ونقلت نائبة وزير الخارجية اهتمام الرئيس "لي جيه ميونغ" الخاص بسلامة "كيم" والإفراج عنها سريعا وعودتها، وحث إسرائيل مرة أخرى على التعاون الكامل. وأضافت الوزارة أنها اتصلت أيضا بالسفير الإسرائيلي "رافائيل هارباز"، الموجود حاليا في الخارج، لنقل طلب الحكومة الكورية.وقالت وزارة الخارجية إن السفارة الكورية الجنوبية في إسرائيل على اتصال وثيق مع السلطات الإسرائيلية وتنسق بشكل وثيق مع الدول الصديقة، وتعبئ جميع الموارد المتاحة لضمان سلامة "كيم" وإطلاق سراحها بسرعة.وقد نقلت السلطات الإسرائيلية الركاب إلى ميناء إسرائيلي، ومن المتوقع أن يتم ترحيلهم كما فعلت في السابق مع نشطاء آخرين.