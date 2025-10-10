زعيم فيتنام يجري محادثات مع كيم جونغ أون خلال زيارة نادرة إلى كوريا الشمالية

Photo : YONHAP News

وصل زعيم فيتنام إلى كوريا الشمالية أمس الخميس في زيارة نادرة تستغرق 3 أيام، حيث أجرى محادثات مع "كيم جونغ أون" بهدف تعزيز العلاقات الثنائية.ووفقا لوكالة الأنباء الفيتنامية الحكومية، وصل الأمين العام للحزب الشيوعي الفيتنامي "تو لام" إلى مطار بيونغ يانغ الدولي صباح أمس الخميس، حيث استقبله كبار المسؤولين الكوريين الشماليين. وبعد حفل ترحيبي، أجرى "لام" محادثات مع "كيم"، اتفق خلالها الجانبان على تعميق التعاون الاقتصادي والارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى جديد.وأعرب "لام" عن رغبته في توسيع التعاون في القطاعات ذات الإمكانات العالية، بما في ذلك الثقافة والرياضة والتعليم وتكنولوجيا المعلومات، كما اقترح إنشاء برامج إذاعية وتلفزيونية مشتركة للمساعدة في تعزيز التفاهم المتبادل من خلال عرض ثقافة وشعب البلدين.وفيما يتعلق بالقضايا الإقليمية، أعرب الزعيم الفيتنامي عن دعمه لتعزيز الحوار والسعي إلى حلول سلمية للحفاظ على السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية.ومن المتوقع أن يبقى "لام" في كوريا الشمالية حتى يوم الغد السبت حيث يحضر سلسلة من الفعاليات، بما في ذلك الاستعراض العسكري بمناسبة الذكرى الثمانين على تأسيس حزب العمال الحاكم، اليوم الجمعة 10 أكتوبر.وتتزامن هذه الزيارة مع الذكرى الخامسة والسبعين على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وهي الزيارة الأولى لزعيم فيتنامي منذ 18 عاما.