استعادة 30.2% من أنظمة الحكومة الإلكترونية بعد حريق مركز البيانات

Photo : YONHAP News

أعلنت الحكومة الكورية أنها استعادت أكثر من 30% من 709 من أنظمة المعلومات الإدارية التي تأثرت بالحريق الذي اندلع في مركز المعلومات الوطني قبل أسبوعين.ووفقا للقيادة المركزية لإجراءات السلامة ومكافحة الكوارث، تمت استعادة 214 نظاما، أي 30.2% من إجمالي الأنظمة المتضررة، حتى الساعة 12 من صباح اليوم الجمعة.ومن بين الأنظمة التي تمت استعادتها، مركز التسوق المتكامل من الجيل التالي التابع لدائرة المشتريات العامة، ونظام إدارة السجلات الدائمة المركزي التابع لوزارة الداخلية والسلامة، ونظام دعم الشؤون الوطنية التابع لوزارة الاقتصاد والمالية.وتمت استعادة ما مجموعه 47 نظاما خلال عطلة عيد "تشوسوك" التي استمرت أسبوعا وبدأت في 3 أكتوبر، وهو ما يمثل حوالي 22% من 214 خدمة تمت استعادتها خلال تلك الفترة.وقالت وزارة الداخلية أمس الخميس إن 709 من أنظمة المعلومات الإدارية، وليس 647 كما ورد في البداية، قد تعطلت بسبب الحريق الذي اندلع في مركز البيانات.